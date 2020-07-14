Последнее обновление: 14.07.2020 15:40

ЦИК Беларуси зарегистрировал Черечня кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси зарегистрировал Сергея Черечня кандидатом в президенты Беларуси, не усмотрев нарушений в декларации Черечня.

До голосования, в связи с тем, что Черечень неоднократно высказывал сомнения насчет регистрации, Ермошина поинтересовалась: «Так вы хотите участвовать в выборах?»

«Моя команда хорошо отработал на этапе подписей. И мы поднимали вопрос, что нам делать - двигаться дальше или сняться. Люди сказали - двигаться дальше. Это решение людей и моей команды», - пояснил Черечень.

Комментируя решение о регистрации, Черечень высказался в целом о проходящей кампании «У меня нет слов».

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