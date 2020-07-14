Перед ЦИК Беларуси пролетающая птица бросила мертвую мышь

Перед зданием Центризбиркома, где в настоящее время проходит заседание по регистрации кандидатов в президенты Беларуси, пролетающая птица бросила мертвую мышь.

Как передает /Интерфакс-Запад, птица, предположительно ястреб-пустельга, бросила мертвого грызуна прямо перед входом в Дом правительства, где располагается ЦИК. После того, как птица выронила добычу, она начала биться в окна здания и только потом улетела.

Центризбирком во вторник с 11 утра проводит заседание, на котором будут утверждены кандидаты в президенты Беларуси.

Согласно восточному календарю, 2020 год - год Крысы (Мыши). По народным поверьям, мертвое животное перед зданием сулит беды и неудачи, отмечает агентство.