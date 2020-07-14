Тихановский уже в третий раз наказан карцером

Гомельский оппозиционный видеоблогер Сергей Тихановский, признанный правозащитниками политзаключенным, в третий раз помещен в карцер.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на Светлану Тихановскую.

Ранее он был наказан за то, что «сидел на подоконнике», а в камере на потолке высотой три метра нашли паутину.

«Сегодня у Сергея была адвокат, и она узнала, что он опять в карцере, с пятницы. За то, что был небрит. В СИЗО говорят, что карцером наказывают по совокупности нарушений, то есть сначала идет предупреждение, а потом карцер», — сообщила Светлана Тихановская.

Политзаключенный обжаловал 9 июля в суде взыскания в виде карцера, но суд не удовлетворил его жалобу.

Блогер обвиняется по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). С 29 мая он находится под стражей.