Канопацкая в случае регистрации пойдет до конца

Экс-депутат Анна Канопацкая в очередной раз подтвердила, что в случае ее регистрации кандидатом в президенты останется в избирательной кампании до конца и не будет сниматься ни в пользу бойкота, ни в пользу другого кандидата.

«Чтобы узаконить выборы? Наше законодательство сегодня предусматривает возможность выборов с одним участником. Сегодня мы видим, что поддержка не 60, а не 70%, как это было 20-30 лет назад, и мы не знаем, как будут считаться голоса. Мы понимаем, что одно дело, когда люди, сидящие в территориальных комиссиях, видят, что 50-60% пришли к ним и проголосовали за кандидата, и они закрывают глаза и пишут 63% или 73%. И сегодня, когда реальная поддержка - 25- 27%, возможно, не смогут написать другие цифры», - сказала Канопацкая, которую цитирует Радио Свабода.

По ее словам, в президентской кампании этого года участвуют только два серьезных политика - она и Александр Лукашенко. Она добавила, что организации и другие участники избирательного процесса оказывали на нее давление с целью снятия ее кандидатуры.

«Я считаю, что снятие с выборов - легитимация выборов», - заявила Канопацкая.

Она также заявила, что является единственной реальной оппозицией Лукашенко и единственной, "не поддался влиянию российских кукловодов".