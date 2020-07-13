Последнее обновление: 13.07.2020 14:10

В Беларуси с начала избирательной кампании задержаны 703 человека

Количество задержанных с момента начала избирательной кампании в Беларуси составило как минимум 703 человека. Об этом говорится в отчете правозащитного центра «Весна»

Их этого числа 129 человек были подвергнуты административным арестам и 252 оштрафованы. . Количество политических заключенных в стране достигло 24 человек.

В отчете указывается, что созданные властями условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения справедливых, демократических выборов, основанных на принципах равной конкурентной политической борьбы.

«Один из потенциальных кандидатов в президенты, действующий глава государства А. Лукашенко уже фактически начал активную агитационную кампанию с активным использованием государственных СМИ, а также ресурса исполнительной “вертикали”, - отмечается в отчете.

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