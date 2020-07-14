Последнее обновление: 14.07.2020 15:40

ЦИК РБ восстановил 2975 подписей за Цепкало

ЦИК Беларуси восстановил 2975 подписей в поддержку экс-директора ПВТ Валерия Цепкало. Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, эти подписи не были учтены по вине ЦИК.

Ермошина пояснила, что в ходе формирования инициативной группы Цепкало была допущена ошибка: было выдано удостоверение гражданину, который не был включен в состав инициативной группы в поддержку Цепкало. Ошибка была выявлена после сдачи подписей.

Поскольку ошибка была допущена членом ЦИК, Ермошина предложила учесть эти подписи в поддержку экс-главы ПВТ.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование