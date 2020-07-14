ЦИК РБ восстановил 2975 подписей за Цепкало

ЦИК Беларуси восстановил 2975 подписей в поддержку экс-директора ПВТ Валерия Цепкало. Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, эти подписи не были учтены по вине ЦИК.

Ермошина пояснила, что в ходе формирования инициативной группы Цепкало была допущена ошибка: было выдано удостоверение гражданину, который не был включен в состав инициативной группы в поддержку Цепкало. Ошибка была выявлена после сдачи подписей.

Поскольку ошибка была допущена членом ЦИК, Ермошина предложила учесть эти подписи в поддержку экс-главы ПВТ.