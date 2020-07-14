Последнее обновление: 14.07.2020 15:40

Штаб Бабарико утверждает, что с декларацией о доходах все «ок»

Юристом штаба Виктора Бабарико Максим Знак побывал в понедельник в ЦИК и утверждает, что с декларацией политика все нормально.

«Сегодня я вместе со своими коллегами был в Центральной комиссии. На основании доверенности мы знакомились с материалами проверки тех документов, которые подавались для регистрации. Нам предоставили эти документы, мы увидели запросы и ответы, которые пришли из всех уполномоченных государственных органов», - проинформировал Знак.

«Во всех ответах от уполномоченных органов содержится та же информация, которая была указана в декларации, поданной Виктором Дмитриевичем. Никаких дополнительных неотвеченных запросов не имеется, по информации, которую нам передали в Центральной комиссии, поэтому мы ждем завтрашнего дня», - резюмировал он.

Сегодня в 11 часов начнется заседание ЦИК РБ, в ходе которого станет известен состав участников следующего этапа избирательного ЦИрКа.

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