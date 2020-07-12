Цепкало назвал основную причину отбраковки подписей

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало назвал одну причин, на основании которых ЦИК РБ забраковал 85 тыс. подписей в поддержку в претенденты в кандидаты в президенты РБ

«И главное. Мы наконец начали получать протоколы от ЦИКа о том, как они браковали подписи. Вместе с листами и номерами забракованных подписей. И если вы успели упасть духом и в вас закрались сомнения, что может быть мы сделали что-то не так, может пропустили плохие подписи, или может быть внутри ИГ были нечестные люди, которые всё испортили, то отбросьте все сомнения. Я и представить себе не мог, что фальсификации будут настолько грубыми, явными, без даже попытки придать им законный вид», - заявил Цепкало.

«Подавляющее большинство подписей было забраковано по причине "в графе дата запись оставлена чужой рукой". У нас есть фото этих листов. На фото есть и мои листы, и тех, с кем я стоял. Там даты написаны самими подписантами, выглядят абсолютно разными, и даже намёка нет на рисование, но комиссии их бракуют», - констатировал он.

Штаб Цепкало демонстрирует некую надежду на то, что часть подписей можно отстоять и Валерий Цепкало будет зарегистрирован кандидатом.

«Я смею полагать, что часть подписей нам удастся отстоять. Я бы просил не забывать, что у нас было в резерве 50 тысяч несданных подписей. Мы тоже этим резервом можем пользоваться», — заявил намедни руководитель пресс-службы штаба Алексей Урбан.

«Задача не идти на конфронтацию с Центризбиркомом, а понимать, что у каждого человека бывает право на ошибку. Мы очень рассчитываем на то, что в территориальных комиссиях недосмотрели, перестарались и все-таки в понедельник-вторник будет принято взвешенное решение, справедливое. У нас есть надежда, что мы пройдем в следующий тур. День и ночь мы над этим работаем», — пояснил Урбан.