Последнее обновление: 14.07.2020 15:40

ЦИК Беларуси отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси отказал Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты, поскольку в работе по его выдвижению ЦИК увидел иностранную помощь.

Кроме того, поводом для отказа стала не указанная в декларации недвижимость на Кипре и в Турции, о которой ЦИК сообщил ДФР КГК в письме без предоставления каких–либо доказательств.

Под финансовой помощью иностранного государства ЦИК и власти усмотрели участие в инициативной группе нескольких сотрудников Белгазпромбанка, которые в рабочее время использовали корпоративные телефоны, оргтехнику и автомобили банка для решения рабочих вопросов инициативной группы, а также готовили речи для выступления Бабарико и вели его сайт.

Поскольку учредителями Белгазпромбанка являются две российские компании, то ЦИК посчитал вышеуказанное помощью иностранного государства.

При этом Ермошина сослалась на полученные доказательства, включая распечатки звонков, полученных от мобильных операторов. На каком основании были получены эти данные она не уточняла.

«Усматривается нарушение статьи, запрещающей прямое и косвенное участие иностранных государств и организаций», - сказала глава ЦИК.

ЦИК не принял во внимание прения юриста штаба Бабарико Максима Знака.

"Сегодня Центральная избирательная комиссия вынесла своё решение о нерегистрации Виктора Бабарико. Мы убеждены, что это решение не имеет ничего общего с честными выборами. С соблюдением Избирательного кодекса. С равными правами на участие в выборах. С уважением избирательного права граждан Республики Беларусь", - говорится в комментарии шатаба Бабарико.

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