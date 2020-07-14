ЦИК Беларуси зарегистрировал Дмитриева кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси зарегистрировал Андрея Дмитриева кандидатом в президенты Беларуси, не усмотрев нарушений в декларациях Дмитриева и его супруги.

Ермошина поздравила Дмитриева, выдала ей удостоверение и предоставила слово.

"В 2015 году прозвучало, что Лукашенко устал и ему пора уходить. Лукашенко остался, и мы потеряли пять лет. Вместо развития и реформ получили стагнацию с вечной показухой, врагов среди своих граждан, хамство и безответственную политику во время коронавируса. Поэтому так важны нам эти выборы. Если Лукашенко есть куда пойти на отдых, то стране, нам некуда уходить. Нас пугают девяностыми, но сегодня белорусы массово уезжают из страны не из-за прошлого, а из-за страха перед будущим. Еще пять лет как сейчас обернутся катастрофой — поломанными судьбами людей. У нас пытаются выбить почву из-под ног, у всех тех, кто хочет перемен, нас не желают замечать и замечать наш выбор. Эта кампания стала уже словно противостоянием, а не выборами. По количеству задержаний — сегодня более 700 — давлением на оппонентов, членов их команд, блогеров, политики сидят в тюрьме, ограничены места агитации. Многие смотрят на это и уже хотят махнуть рукой, не пойти голосовать — этого от нас и добивается власть. Но я призываю не сдаваться", — заявил Дмитриев.

Дмитриев попросил Ермошину забрать заявление на Сергея Тихановского, которого держат в карцере: «Это не расследование, а пытка»