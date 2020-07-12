Последнее обновление: 12.07.2020 13:35

ЦИК РБ отмахнулся от жалобы штаба Бабарико

ЦИК Беларуси отказался рассматривать жалобу штаба Виктора Бабарико о проверке 200 тыс забракованных подписей. Об этом говорится в сообщении штаба со ссылкой на письменный ответ, полученный из ЦИК.

«Избирательный кодекс Республики Беларусь не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей», - говорится в письме ЦИК.

«Еще нам намекнули, что признание недостоверным такого количества подписей вообще не имеет «правового значения», - говорится в сообщении штаба.

Штаба Бабарико не согласился с ответом ЦИК и подал жалобу в суд Московского района Минска.

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