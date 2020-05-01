Минобр Беларуси самоизолировался от решения вопроса с аттестацией школьников

Министерство образования Беларуси дистанцировалось от решения, пожалуй, самой острой в системе образования проблемы, вызывающей наибольшие нарекания со стороны не только родителей, но и определенной части учительского коллектива.

Речь идет об аттестации учеников по итогам 4-й четверти и учебного года. И эту проблему – аттестацию – министерство успешно сбросило на откуп школы и самих родителей.

«Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются - мы всех аттестуем», - заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко. И в этом никто не сомневается. Но только всех волнует вопрос аттестации не с точки зрения «аттестует/не аттестует», а как эта аттестация будет проходить.

Именно ответа на вопрос «как?» и родители и школа пытаются добиться от министерства в последние пару недель. Сегодня Карпенко честно признался, что министерство не будет решать эту проблему на своем уровне.

«Для этого надо родителям и учащимся в тесном контакте со школой решать эти вопросы. Вся необходимая нормативная база и документы для этого есть», - отфутболил министр сразу всех интересующихся этим вопросом.

Иными словами, глава Минобра сбросил этот вопрос на уровень «родители-школа», намекнув при этом руководству учебных заведений, на что следует обратить внимание: необходимая нормативная база и документы для этого есть/

Да, есть. И все уже знают, что в них сказано и чего в них нет. Например, нет понятия дистанционное обучение. Зато в них сказано, что обучение на дому возможно только в экстренных случаях при наличии соответствующего заключения врачей о том, что ребенок физически не может посещать школу.

Для тех, кто из руководителей школ не понял, как надо разрулировать ситуацию с аттестацией и посещением заведений до конца, министр еще раз четко довел свое видение ситуации:

«…дистанционное образование вряд ли заменит живое общение и классно-урочную систему. Дистанционное образование - это не панацея… Классно-урочная система себя не изжила…», - сказал как бы в общем Карпенко.

Но когда министерство начнет проверять школы на предмет аттестации за четвертую четверть и за год, понятно какой стороны медали будут придерживаться проверяющий и каким боком эта ситуация вылезет инакомыслящим.