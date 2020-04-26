Лукашенко по-прежнему не приемлет карантин или иные ограничения

Лукашенко уже в привычной манере в очередной высказался о том, что он думает по поводу карантина или иных ограничительных мер. Ничего нового он не сказал, однако последствия такой позиции белорусского правителя станут заметны спустя неделю после Радуницы.

"Мною было принято решение - действовать сообразно обстановке. Надо изолировать - будем изолировать. Надо вводить карантин - будем вводить карантин. Надо комендантский час - введём комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! Лукашенко такой сякой! Нет такой необходимости», - заявил сегодня Лукашенко.

«Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы не закрыли страну, мы не остановили производства. На Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радуницу… Ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? Я только могу рекомендовать и просить: поберегите себя», - продолжает диссидентствовать белорусский правитель.

"Заболел, начинается что-то там - немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию, и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя", - проявил заботу Лукашенко.