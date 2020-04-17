Лукашенко поддержал белорусов в условиях коронавируса: «Сами шевелитесь»

Белорусские власти на следующей неделе могут наконец-то прервать затянувшееся молчание ягнят и рассказать о тех мерах, которые социально-направленное государство в центре Европы готово принять для оказания поддержки бизнесу и населению в условиях коронавируса.

«На следующей неделе планируется обсудить экономические меры поддержки предприятий… Самое главное сейчас, обратите внимание, чтобы пережить этот, как я говорю, психоз и сохранить трудовые коллективы, чего бы это ни стоило», - сообщил сегодня Лукашенко, посещая стекольный завод «Неман».

Впрочем, на многое рассчитывать не приходится, если вообще будет на что рассчитывать. Сегодня Лукашенко буквально одной фразой искренне объяснил, к чему сводится как его ответственность как лидера страны, так и всей социально-направленной системы перед народом в условиях такого кризиса, как нынешний.

На фоне этого уточнения сразу становится понятно, почему, пообещав 2 апреля скорую поддержку бизнесу, самоизолировался премьер Сергей Румас, почему у министра финансов Максима Ермоловича всё просто прекрасно с бюджетом, почему Госкомимущество раз в 2 недели рассказывает об одном и том же проекте указа об арендных каникулах, которые святят только тем предприятиям, кто еще готов платить аренду госструктурам, и почему министр экономики встречах уже наизусть выучил предложения руководителей бизнес-союзов и ассоциаций о необходимых мерах поддержки той или иной отрасли, а воз и ныне там.

«Люди должны понимать, что эти непростые времена, которые нам достались, это наша беда, не наша вина, надо пережить. Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться", заявил Лукашенко.