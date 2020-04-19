Лукашенко начал избирательную кампанию: Я или Господь

Лукашенко заявил, что выбрал правильную тактику (!!!) (а не стратегию) борьбы с коронавирусом, утверждая, что пока не допустил ни одной ошибки.

"Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь", - заявил Лукашенко, посещая Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

"Воскресение Христово - это свидетельство победы добра над злом, это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что Он не боялся, а жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Этот вопрос жизнь перед кем-то со временем поставит. И это надо помнить", - сказал белорусский правитель.

"Поживем - увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях. Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой. Люди не думают о болезни - как помочь друг другу, в лучшем случае - как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет", - продолжил Лукашенко.

Он позволил себе говорить о выборах, по сути, заявив о старте своей избирательной кампании.

"Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться", - заявил белорусский лидер.

"… Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть - она кому-то нравится, не нравится - сделает все для того, чтобы вы были защищены. Только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию, тому, о чем вы мечтаете. Если мы будем вместе, все будет хорошо", - заключил Лукашенко.