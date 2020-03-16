Международную изоляцию Беларуси пришлось комментировать пресс-секретарю премьера

Первым представителем властей Беларуси, взявшим на себя смелость прокомментировать складывающуюся вокруг Беларуси ситуацию, когда все соседние страны объявили о закрытии своих границ, стала пресс-секретарь премьера Беларуси Александра Исаева.

"Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в нее вернулись", - сказала Александра Исаева, говоря о решении РФ закрыть границу с Беларусью.

Она, разумеется, не могла сказать, сколько граждан стран в настоящий момент находятся за рубежом, какие возможные варианты возвращения своих граждан власти Беларуси намерены предпринять в условиях остановки международного сообщения. Пресс-секретарь также не сказала массу других вещей о коронавирусе, которые могла бы сказать, но не имеет для этого необходимых полномочий.

Александра Исаева подтвердила, что Россия в воскресенье в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом.