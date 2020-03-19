Ограничительные меры по-белорусски: все едут на работу и учёбу

Белорусские власти в качестве одной из мер по недопущению распространения коронавируса приняли решение изменить движение общественного транспорта и начало занятий в вузах в Минске.

"Мы договаривались о том, Минздрав попросил, что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия у себя в университетах, и они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города", - заявил Лукашенко.