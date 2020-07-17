Беларусь все еще надеется на снижение цены на газ в текущем году

Беларусь продолжает переговоры с ПАО "Газпром" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Вопрос есть, переговоры продолжаются. В данной ситуации переговоры по ценообразованию ведутся, и это касается и 2021 года. И они будут вестись", - сказал Виктор Каранкевич, передает БелТА.

По его словам, о конкретных цифрах говорить пока рано, это предмет переговоров.

"Вопросы обсуждаются по ценообразованию на природный газ, чтобы эта цена была конкурентоспособная, в первую очередь для наших субъектов хозяйствования. Переговоры не заканчиваются. Вопрос на 2021 год пока еще открыт", - добавил Виктор Каранкевич.

Отвечая на вопрос об урегулировании разногласий, возникших по цене на газ с учетом его калорийности, министр сказал: "Это вопрос субъектов хозяйствования. И он обсуждается в рамках субъектов хозяйствования".