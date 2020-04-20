Спотовые цены на нефть марок Brent и Urals ушли в отрицательную зону

Сегодняшний день войдет в историю нефтяного рынка. Сначала североамериканская нефть WTI с поставками в мае подешевела до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). А затем ее котировки и вовсе оказались отрицательными. Майские фьючерсы торговались по -$40 за баррель. Это означает, что продавцам нефти пришлось доплачивать покупателям, лишь бы они забрали сырье.

Нефть марки WTI – West Texas Intermediate или Texas light sweet – это американский нефтяной маркер. Как следует из названия, добывается в Техасе – основном нефтедобывающем штате США. Именно здесь сосредоточены основные месторождения сланцевой нефти.

По данным МЭА от 10 апреля, запасы нефти в крупнейшем американском нефтяном хабе в городе Кушинг составляли почти 55 млн баррелей – это около 67% емкости хранилищ. Доступ к хранилищам в США будет исчерпан в течение следующих двух недель.

Обвал WTI тянет за собой и остальные сорта нефти. Фьючерс на североморскую смесь Brent торгуется сейчас на уровне $25,49, но спотовые цены тоже ушли в минус – -$3,5. Спотовые цены на российскую Urals с поставкой в порты Средиземноморья опустились до -$3 за баррель.