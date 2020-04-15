Нефть падает после отказа Саудовской Аравии прекращать ценовую войну

Мировые цены на нефть опять летят вниз на фоне мрачных прогнозов МВФ, предсказавшего миру худшую рецессию с 1930-х годов, а также решения Саудовской Аравии увеличить скидки на свои сорта для клиентов в Азии в Европе.

На 11:38 нефть сорта Brent торгуется у отметки $28,38 за баррель, снижаясь на 4,12% к предыдущему закрытию торгов ($29,6). Американский сорт WTI дешевеет на 2,44% до $19,63 за баррель.

В понедельник государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо опубликовала прайс-лист на май, в котором ясно дала понять, что заканчивать «ценовую войну» не планирует.

Эр-Рияд оставил в силе беспрецедентные скидки на отгрузку в Северо-Западную Европу и увеличил их для поставок в Средиземноморье и Азию, сообщает finanz.ru.

На ключевом для СА азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.

Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light - на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.

Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent, на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель, на тяжелые сорта - до 11,4 доллара.

Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара, цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent.

Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов - на 2,5-4,2 доллара за баррель.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки мало поменяла картину на рынке. Избыток предложения составляет 25 млн баррелей в сутки, заявил в интервью Bloomberg во вторник глава и совладелец Gunvor Торбьорн Торнквист.

По его оценке, закрыто около 12 млн б/с нефтеперерабатывающих мощностей, и через 3-4 недели все резервуары, доступные для хранения нефти, переполнятся.