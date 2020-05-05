Цена нефти Brent перевалила за $28 за баррель

Мировые цены на нефть показывают умеренный рост на в надежде на то, что вступившее в силу с 1 мая соглашение ОПЕК+ начнет работать и приведет к более существенному повышению цен на сырье.

Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов во вторник повышалась до $28,57 за баррель и на 8:44 торгуется у отметки $28,46 за баррель (+4,63%).

Стоимость июньского фьючерса нефти марки WTI повышалась до $22,05 за баррель и в сейчас торгуется у отметки $21,75 за баррель (+6,67%).

По состоянию на 03:22 мск стоимость нефти марки Brent торгуется на уровне $27,87 за баррель (+2.46%).