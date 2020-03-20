Последнее обновление: 20.03.2020 09:17

Цены на нефть продолжают рост после взлета на 15% в четверг

Мировые цены на нефть в пятницу продолжают рост после взлета на 15% в минувший четверг, когда нефть марки Brent в четверг подорожала до $28,3 за баррель.

В пятницу, 20 марта, на 8:20 нефть марки Brent торгуется у отметки $29,05 за баррель (+2,04%), нефть марки WTI - $26,62 за баррель (+2,74%).

Нефть марки Brent, в начале месяца стоившая около 50 долларов за баррель, за пару недель упала в цене ниже 25 долларов, минимального значения с 2003 года, что привело к резкому падению курса российского рубля и соответственно курса белорусского рубля.

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование