Мировые цены на нефть растут на 8-13%

Мировые цены на нефть растут на торгах 30 апреля перед стартом нового соглашения ОПЕК+ и на фоне позитивных новостей в борьбе с коронавирусом.

Июльские фьючерсы Brent на 8:33 растут на 8,46% и торгуются по $26,28 за баррель. Американская WTI дорожает на 13,75% и торгуется по $17,13 за баррель с поставкой в июне.

Накануне американский рынок акций начал расти на фоне сообщений о том, что разработанный в США препарат ремдесивир показал положительные результаты в ходе лечения COVID-19. По состоянию на 22:30 мск индекс S&P 500 вырос на 3,15% до 2953,63 пункта, промышленный индекс Dow Jones — на 2,61% до 24 729,79 пункта, Nasdaq — на 3,96% до 8948,45 пункта. Акции американской биофармацевтической компании Gilead Sciences, занимавшейся разработкой препарата, к закрытию торгов выросли на 8,28%, до $84,88 за акцию, передает РБК.

После резкого падения нефтяных котировок в начале марта, 12 апреля странам ОПЕК+ удалось согласовать новое сокращение нефтедобычи, однако цены на нефть не смогли стабилизироваться на более высоком уровне.