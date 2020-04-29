Последнее обновление: 29.04.2020 12:36

Цены на нефть в плюсе после данных о не столь быстром заполнении хранилищ

Цены на американскую легкую нефть WTI подскочили в среду, отыграв часть потерь этой недели, после того как запасы в США выросли меньше, чем ожидалось, а также на фоне ожиданий некоторого восстановления спроса вслед за смягчением мер изоляции некоторыми европейскими странами и американскими городами.

На 12:02 фьючерсы на WTI прибавили 14,59% до $14,11 после падения на 27% за первые два дня этой недели. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $23,39 за баррель.

По данным API, запасы нефти выросли на 10 миллиона баррелей до 510 миллионов за неделю, завершившуюся 24 апреля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 10,6 миллиона баррелей, передает Reuters.

Рынку предстоит оценить еще одни данные о запасах США: Управление энергетической информации США опубликует еженедельную сводку позднее в среду.

Регуляторы штата Техас, крупнейшего производителя нефти в США, 5 мая проведут голосование по вопросу того, следует ли вводить ограничения на производство. Штаты Северная Дакота и Оклахома также изучают способы законного сокращения производства.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование