Трамп: РФ, США и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации на рынке нефти

Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Я поговорил об этом с президентом Путиным, я также поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии», - сказал он. «Они соберутся вместе, и мы все соберемся вместе и посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого», - добавил Трамп, передает ТАСС.

По его словам, с одной стороны, американцам выгодно падение цены на нефть. «Люди будут платить 99 центов за галлон (около 3,8 литра) бензина. Это невероятно во многих отношениях, это поможет авиаперевозчикам», - уверен он.

«В то же время это вредит одной из наших самых крупных отраслей, то есть нефтяной отрасли. То, что происходит, просто немыслимо», - подчеркнул Трамп. «Дело в том, что мы потеряем целую отрасль из-за этого, тысячи и тысячи рабочих мест», - убежден американский лидер.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение 3 лет и позволявшая сохранять цены на нефть в районе 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 г., а Саудовская Аравия - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.