Последнее обновление: 12.02.2020 15:43

Bloomberg: Путин запустил реформу конституции из-за несговорчивости Лукашенко

Президент России Владимир Путин объявил о проведении конституционной реформы из-за отказа президента Беларуси Александра Лукашенко создать союзное государство.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседников издания, у Кремля было два плана для сохранения Путина у власти после 2024 года, когда истечет срок его президентских полномочий. Конституционная реформа и отставка правительства были «планом Б».

Объединение с Беларусью помогло бы Путину обойти ограничения по президентским срокам, так как он возглавил бы новое союзное государство. Однако «план А» провалился, сообщает телеканал Дождь.

Ранее Лукашенко был сторонником этой идеи, впервые он обсуждал ее с первым президентом России Борисом Ельциным в 1999 году. Однако теперь он категорически против союзного государства.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование