Bloomberg: Путин запустил реформу конституции из-за несговорчивости Лукашенко

Президент России Владимир Путин объявил о проведении конституционной реформы из-за отказа президента Беларуси Александра Лукашенко создать союзное государство.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседников издания, у Кремля было два плана для сохранения Путина у власти после 2024 года, когда истечет срок его президентских полномочий. Конституционная реформа и отставка правительства были «планом Б».

Объединение с Беларусью помогло бы Путину обойти ограничения по президентским срокам, так как он возглавил бы новое союзное государство. Однако «план А» провалился, сообщает телеканал Дождь.

Ранее Лукашенко был сторонником этой идеи, впервые он обсуждал ее с первым президентом России Борисом Ельциным в 1999 году. Однако теперь он категорически против союзного государства.