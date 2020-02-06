Макей: Беларусь не будет зацикливаться только на отношениях с Россией

Укрепляя отношения с Россией, Беларусь будет двигаться в нужном для нее направлении, заявил сегодня глава МИД РБ Владимир Макей в Софии после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

"Беларусь будет двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам. Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не можем и не должны дружить с кем-то в ущерб кому-то или против кого-то", - заявил Владимир Макей, которого цитирует БелТА.

Он отметил, что у Беларуси исторически сложились хорошие отношения с "большим восточным соседом" - Россией.

"Мы ни в коей мере не намерены разрывать эти отношения. Наоборот, мы готовы, намерены и будем и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией во всех сферах и областях. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только лишь на одном направлении", - сказал Макей.

"Мы считаем, что для того, чтобы выжить, необходимы сбалансированные отношения со всеми государствами. Исходя из этого принято стратегическое решение по диверсификации наших торгово-экономических, политических, гуманитарных и иных отношений", - отметил он.

Макей также сообщил, что передал президенту Болгарии Румену Радеву приглашение от Лукашенко посетить Беларусь.