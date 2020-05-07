Соглашение Беларуси с Россией по межбюджетным расчетам по нефти почти готово

Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти почти готово, сообщил сегодня первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой. Однако вопрос, за чей счет в конечном итоге будет выплачиваться премия российским поставщикам нефти, остается открытым.

"Договоренности по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета, на финальной стадии. Соглашение почти готово. Думаю, минфины его вот-вот финализируют", - сказал Крутой.

Как сообщалось, Беларусь с 1 января отказалась выплачивать премии российским поставщикам нефти, объяснив свой отказ тем, что в текущих ценовых условиях из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ выплата премии автоматически делает цену нефти для Беларуси выше мировой.

В апреле Беларусь и Россия договорились, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, а часть премии, 5 долларов за тонну, компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.

Крутой не объяснил принцип работы внебюджетного расчета по нефти. Но примерная схема может выглядеть так: Мозырский НПЗ покупает нефть у Росснефти и расплачивается с ней по формуле «цена нефти + $5 премии» за тонну. По итогу отчетного месяца Минфин РБ составляет сводную ведомость, кто кому сколько переплатил, и предъявляет российской стороне счет для компенсации. Далее эта сумма вычитается из очередного платежа белорусской стороны в адрес Минфина РФ в рамках обслуживания внешнего госдолга РБ. Мозырскому НПЗ эти 5 долларов возвращаются за счет снижения суммы уплачиваемых в бюджет экспортных пошлин на нефтепродукты.

Недостаток этой схемы заключается в том, что Мозырскому НПЗ в данном примере при условии загрузки в 1 млн. тонн в месяц придется заморозить в эту схему 50 млн. долларов оборотных средств.