Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США

Россия готова объединить усилия с другими странами, чтобы совместными усилиями сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр./в сутки, заявил президент Владимир Путин.

«Конечно, это все должно происходить по‑партнерски», — сказал Путин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании. Глава государства пояснил, что Россия готова к договоренностям с такими партнерами, как США и странами — участницами соглашения ОПЕК+.

Путин пояснил, что сокращать добычу необходимо от уровня добычи, «который сложился до начала кризиса» на мировом рынке. По словам президента, Россия не стремится к тому, чтобы цены на нефть были «слишком высокими», она лишь хочет избежать того, чтобы они были «слишком низкими». Комфортными для России Путин назвал цены в районе $42 за баррель, так как именно из расчета на эту сумму сверстан бюджет страны, передает РБК.

«Причина обвала цен — это выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть», — сказал Путин.

Президент отметил, что власти Саудовской Аравии пытались избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть, для чего цена должна была упасть ниже $40 за баррель.

И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели. Но мы, безусловно, должны учитывать интересы всех наших партнеров, именно всех. И только в этом случае мы сможем добиться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка», — добавил Путин.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак назвал важным условием заключения нового соглашения участие в нем всех крупных производителей нефти, включая Россию, Саудовскую Аравию, США и других стран, входящих и не входящих в ОПЕК.

В ответ Путин поручил министру в беседах с представителями других стран стремиться к «сбалансированному решению» с учетом общих интересов.

Ранее в пятницу Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что нефтяные компании России готовы совместно с Саудовской Аравией и другими странами сократить добычу, чтобы остановить падение мировых цен.