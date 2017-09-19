Россия в июле сохранила первое место по добыче нефти в мире

Россия в июле вновь сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 10,649 миллиона баррелей нефти в день, свидетельствуют данные Росстата.

Саудовская Аравия в июле оказалась на втором месте, добывая 10,067 миллиона баррелей нефти в день.

В целом страны ОПЕК в отчетном периоде добывали 32,869 миллиона баррелей в сутки, из них Ирак — 4,468 миллиона баррелей.

Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в январе-июле 2017 года составил 149 миллионов тонн (рост на 0,4%). Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ составила 318,5 миллиона тонн, что на 0,7% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-июле 2017 года составил 27,5%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 44,2% (в январе-июле 2016 года, соответственно, 25,8% и 43,9%).

В июле средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 335,1 доллара США за тонну (99,7% к июню 2017 года). Цена мирового рынка на нефть Urals составляла 349,3 доллара США за тонну (104,8% к июню 2017 года).