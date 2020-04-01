РФ не будет увеличивать добычу с 1 апреля

Российские нефтяные компании не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля, после завершения договоренностей ОПЕК+.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами российских компаний.

В свою очередь, Саудовская Аравия уже сегодня подняла производство нефти на уровень выше 12 млн баррелей в сутки.

Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств также сообщает, что Россия не планирует наращивать добычу. Собеседник агентства связал это с огромным переизбытком предложения на рынке, так что для российских компаний в таких условиях просто нет смысла увеличивать объемы добычи.

Ранее глава «Татнефти» Наиль Маганов по итогам совещания нефтяников в Минэнерго сообщил ТАСС, что увеличивать добычу в апреле экономически нецелесообразно, так как на рынок давит переизбыток нефти, вызванный низким спросом из-за эпидемии коронавируса.