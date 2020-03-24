Россия может отказаться от стратегии наращивания добычи нефти

Главы российских нефтяных компаний на прошедшем в понедельник вечером совещании в Минэнерго РФ обсудили ситуацию на рынке, однако никаких решений не принималось.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Татнефти» Наиля Маганова.

«Обсуждали ситуацию по рынку нефти, и какие прогнозы», - сказал он. - «Что происходит? Все падает. Вероятность того, что ситуация будет так развиваться, именно по такому сценарию, думаю, никто не мог допустить на 100%».

По его словам, участники совещания обменялись мнениями, но «ничего такого не решали».

На вопрос, обсуждался ли рост добычи нефти с апреля, когда истекает соглашение ОПЕК+, глава «Татнефти» ответил: «С апреля уже экономическая ситуация будет подсказывать. Но расти по добыче в таких условиях сложно, экономическая целесообразность же должна быть. Не было бы коронавируса, то экономический смысл наверняка был бы. Такой обвал цен вряд ли кто-то мог предугадать».

Маганов подчеркнул, что Россия не была инициатором разрыва соглашения по сокращению добычи нефти и продолжает выполнять его условия. «Россия не выходила из соглашения с ОПЕК. И на сегодняшний день, насколько я понимаю, Россия выдерживает свою квоту по соглашению», - сказал он.

Что касается самой «Татнефти», то комментируя возможную корректировку плана по добыче на 2020 год, Маганов сказал: «Поживем - увидим. Посмотрим, как страны справятся с коронавирусом».