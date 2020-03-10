Минэнерго РФ: восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала могут восстановиться через несколько месяцев, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак, передает ТАСС. По словам министра, восстановление котировок будет зависеть от ряда факторов.

"Мне кажется, что в первую очередь необходимо оценивать развитие ситуации, связанной с теми мерами, которые страны принимают по нераспространению коронавируса у себя и по защите от эпидемии. Это влияет на спрос и потребление. И во многом это будет зависеть от того, как будет восстанавливаться экономика в результате нивелирования ситуации в этом направлении", - отметил глава Минэнерго.

Кроме того, вторым фактором, который будет влиять на рынок, станет дополнительный рост спроса на нефть и нефтепродукты в период низких цен.

Розничные цены на бензин в России будут оставаться стабильными на АЗС, несмотря на падение стоимости нефти. Это связано с ранее принятыми правительством регуляторными мерами по стабилизации ситуации с внутренним топливным рынком.

"Я считаю, что правительством был создан эффективный инструмент в середине 2018 года, который сегодня очень эффективно работает - вот уже полтора года. Он позволяет те колебания, которые мы ощущаем на мировых рынках, сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Цены у нас на стабильные и [их рост] не превышает уровень инфляции", - сказал он.

Экономический эффект от сделки ОПЕК+ для России составил около 10 трлн рублей за три года действия соглашения, отметил Новак.

"Я хотел бы отметить, что сама сделка ОПЕК+, которая уже три года реализуется, показала свою эффективность. Это были правильные решения, поскольку Россия получила за этот период порядка 10 трлн рублей дополнительно", - сказал он.

Россия в краткосрочном периоде может нарастить добычу нефти на 250-300 тыс. баррелей в сутки, в перспективе до 500 тыс. баррелей в сутки.

"У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарастить до 200-300 тыс. баррелей [в сутки], в перспективе потенциал 500 тыс. баррелей [в сутки], это в ближайшее время", - сказал он.

Страны - участницы ОПЕК в рамках встречи в Вене не рассматривали других вариантов, кроме как дополнительное сокращение добычи нефти до конца 2020 года на 1,5 млн баррелей, заявил Новак.

"К сожалению, наши партнеры по ОПЕК в рамках заседаний организации приняли единственное решение о сокращении [добычи нефти] до конца года на 1,5 млн баррелей и, в принципе, не рассматривали никакие другие варианты", - сказал он.

Министр энергетики не исключил новых договоренностей со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти после истечения в конце марта срока действия нынешнего соглашения.

"Двери не закрыты - то, что соглашение после 1 апреля о сокращении не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и "не ОПЕК". Была подписана в прошлом году хартия, и в ее рамках мы будем продолжать взаимодействие. При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе сокращение, увеличение добычи. Договоренности могут быть достигнуты новые", - отметил министр.

По словам Новака, Россия и ОПЕК запланировали провести очередные встречи в мае - июне, чтобы оценить ситуацию на рынке. "Поэтому сейчас наша задача - оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг", - добавил он.