Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Россия ожидает, что к новой сделке по сокращению добычи нефти присоединятся страны, которые в целом добывают 70 млн баррелей в сутки.

Помимо ОПЕК и России, которые в течение трех лет снижали производство нефти до 1 апреля 2020 года, когда истекло предыдущее соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому Минэнерго.

В этом случае Россия может снизить добычу примерно на 1,6 млн баррелей, или на 14% от уровня первого квартала (11,3 млн баррелей в сутки, по данным ЦДУ ТЭК), следует из слов источника, близкого к Минэнерго.

«Страна готова урезать производство пропорционально своей доле в общей добыче, и с учетом совместного снижения на 10 млн барр. в сутки», — утверждает он. Представитель Минэнерго это подтвердил.

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля.

Минэнерго ожидает, что будет выполнено главное условие будущей сделки: к ведущим добывающим странам — России и Саудовской Аравии — присоединятся США, которые в 2019 году стали лидером по добыче нефти в мире (сейчас добывают около 13 млн барр. в сутки). Штаты сократят добычу также пропорционально своей доле в общем производстве в 70 млн барр. в сутки, указывает источник РБК.

Именно президент США Дональд Трамп выступил посредником между Москвой и Эр-Риядом, чтобы после развала сделки ОПЕК+ они вновь сели за стол переговоров и обсудили условие нового сокращения добычи. После этого на встрече с главами российских нефтяных компаний на прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия готова сокращать добычу вместе с ОПЕК+ и США.

О желании снизить производство уже заявили компании Техаса — ключевого американского нефтяного штата, но Трамп до сих пор прямо не говорил, что США присоединятся к общему сокращению добычи. При этом Минэнерго США понизило прогноз добычи на 2020 год на 1,4 млн барр., до 11,8 млн барр. в сутки, в 2021 году снижение составит еще 0,7 млн барр в сутки.

CША естественным образом снизят добычу минимум на 4 млн барр. в сутки в течение трех месяцев, написал в среду, 8 апреля, на свой странице в Twitter глава регулятора штата Техас (отвечает за разработку нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США) Райан Ситтон. «Я не участвую в завтрашнем конференц-звонке ОПЕК+, но если бы участвовал, то сказал бы, что нужно снизить добычу минимум на 20 млн барр., и США снизят добычу минимум на 4 млн барр. в следующие три месяца органически (естественным образом)», — отметил он. По словам Ситтона, если ничего не сделать, хранилища заполнятся в течение двух месяцев, в результате миру придется снижать добычу уже минимум на 30 млн барр.

Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК+. Тогда общее сокращение участников сделки составило 1,7 млн барр. в сутки. А Саудовская Аравия обещала дополнительно снизить свою добычу еще на 0,4 млн барр. (в сумме — 2,1 млн барр. в сутки).