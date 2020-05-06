Последнее обновление: 06.05.2020 14:14

Добыча нефти в России 1-5 мая упала до 9,5 млн баррелей в сутки

Добыча нефти и газового конденсата в России в период с 1 по 5 мая составила 9,5 миллиона баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые со статистикой.

В апреле среднесуточное производство сырья в России достигло максимума с января 2019 года или 11,35 миллиона баррелей (для перевода из тонн в баррели используется коэффициент 7,33).

В рамках глобальной сделки ОПЕК+, предусматривающей для ее участников максимальное сокращение добычи в мае-июне, Россия обязалась снизить свое производство на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Базовый уровень, с которого страна должна сократить добычу, установлен в 11 миллионов баррелей в сутки. Эта цифра не включает газовый конденсат.

Россия обещает полностью выполнить соглашения и прогнозирует объем своей добычи в 2020 году от 480 до 500 миллионов тонн, или 9,6-10,0 миллиона баррелей в сутки. Это будет означать, что добыча в РФ за год снизится впервые с 2008 года.

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