В мире от коронавируса уже умерли более 21 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 471417 (+ 48458 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 21295 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 2388 человек, из которых 683 приходятся на Италию и 656 – на Испанию.

Случаи заражения зафиксированы в 198 странах. На данный момент лечение проходят 335480 (+53667) человек, из них 14792 (+1697) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 114642 человека.

В Китае за последние сутки выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 6 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 81 285. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 74051 человек, погиб 3287 человек.

В Италии подтверждены 74386 (+5210) случаев заражения и 7503 (+683 за сутки) смертей от COVID-19. В США подтверждены 68421 (+13540) случаев заражения и 1032 смертей.

За США следуют Испания и ФРГ, где подтверждены соответственно 49515 и 37323 случаев заражения, и 3647 (+656) и 206 смертей.

В Иране, Франции, Швейцарии, Великобритании, Южной Корее подтверждены соответственно 27017, 25233, 10897, 9529 и 9241 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 2077,1331, 153, 465 и 131 человек.

В Беларуси подтвержден 86 случаев заражения коронавирусом.