Главный редактор «Ежедневника» выпущен из СИЗО

Главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук 4 апреля вышел из СИЗО. В отношении него по-прежнему открыто уголовное производство по делу о получении взятки, сообщает nn.by.

После выхода Сацук сообщил, что после задержания его не допрашивали в течение 10 дней. Все это время он провел в одиночной камере: у журналиста была небольшая температура, поэтому его держали в своеобразном карантине.

4 апреля Сацук впервые разговаривал со следователем, который попросил его воздерживаться от комментариев по делу, чтобы «дать нам спокойно работать», после чего журналиста выпустили.

Главный редактор «Ежедневника» считает, что его задержание связано с расследованиями о коррупции в Министерстве здравоохранения.

Журналист был задержан 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований КГК по подозрению в публикации компромата за взятку 5 тыс. долларов.