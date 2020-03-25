В мире от коронавируса уже умерли почти 19 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 422959 (+ 41215 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 18907 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 2349 человека, из которых 651 приходится на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 197 странах. На данный момент лечение проходят 281813 (+31118) человек, из них 13095 (+1033) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 109144 человека.

В Китае за последние сутки выявлены 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 4 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 81 218. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 73650 человек, погиб 3281 человек.

В Италии подтверждены 69176 (+5249) случаев заражения и 6820 (+743 за сутки) смертей от COVID-19. В США подтверждены 54881 (+8736) случаев заражения и 782 (+200) смертей.

За США следуют Испания и ФРГ, где подтверждены соответственно 42058 и 32991 случаев заражения, и 2991 (+680) и 159 смертей.

В Иране, Франции, Швейцарии, Южной Корее, Великобритании подтверждены соответственно 24811, 22304, 9877, 9137 и 8077 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 1934,1100, 122, 126 и 422 человека.

В Беларуси подтвержден 81 случай заражения коронавирусом.