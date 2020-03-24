В мире от коронавируса уже умерли более 16 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 381744 (+ 43020 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 16558 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 1871 человека, из которых 651 приходится на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 195 странах. На данный момент лечение проходят 250695 (+36214) человек, из них 12062 (+1509) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 102429 человека.

В Китае за последние сутки выявлены 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 7 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 81 171. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 73159 человек, погибли 3277 человек.

В Италии подтверждены 63927 (+4789) случаев заражения и 6077 (+601 за сутки) смертей от COVID-19. В США подтверждены 46145 (+11428) случаев заражения и 582 (+130) смертей.

За США следуют Испания и ФРГ, где подтверждены соответственно 35136 и 29056 случаев заражения, и 2311 (+539) и 123 смертей.

В Иране, Франции, Южной Корее, Швейцарии, Великобритании подтверждены соответственно 23049, 19856, 9037, 8795 и 6650 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 1812, 860, 120, 120 и 335 человек.

В Беларуси подтвержден 81 случай заражения коронавирусом.