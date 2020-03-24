Экспорт нефтепродуктов из РБ в январе 2020 года снизился на $300 млн.

Беларусь в январе 2020 года экспортировала 305,9 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 700,1 тыс. тонн меньше, чем в январе 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Основные поставки, в порядке убывания по объему, осуществлялись в Украину, Великобританию., Польшу и Нидерланды. Белорусский экспорт нефтепродуктов в эти страны составил соответственно 171,99 тыс., 102,98 тыс., 11,51 тыс. и 10,43 тыс.

Экспорт нефтепродуктов в денежном выражении в январе 2020 года составил $174,48 млн., что на $300,16 млн. или в 2,7 раза меньше, чем в январе 2019 года.

Украине белорусские нефтепродукты обошлись по $613,78 за тонну, Великобритании - по $482,03, Польше и Нидерландам – $581,75 и $583,74 за тонну.

В январе 2019 года Беларусь экспортировала 1,006 млн. тонн нефтепродуктов. Основными покупателями выступили Великобритания – 544,36 тыс. тонн по цене $425,43 за тонну, Украина - 194,87 тыс. тонн по цене $583,9 за тонну, Нидерланды – 156,15 тыс. тонн по цене $403,23 за тонну.

Импорт нефтепродуктов в январе 2020 года составил $11,062 млн. или 17,08 тыс. тонн. из которых 10,85 тыс. тонн пришлось на Казахстан. В январе 2019 года импорт нефтепродуктов в Беларусь составил всего 8,5 тыс. тонн.