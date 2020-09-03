Беларусь и Россия прорабатывают переброску нефтегрузов из Литвы в порты России

Россия и Беларусь прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, компании России и Беларуси должны проработать экономические условия перенаправления таких поставок, передает ТАСС.

"Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты", - сказал Новак.

"Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, "Белнефтехимом". Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства", - добавил министр.