Макей оценил падение нефтяного экспорта Беларуси в 2019 году в $2 млрд.

Ограничения на вывоз нефтепродуктов, введенные Россией в отношении Беларуси, а также ситуация с грязной нефтью привели к падению экспортной выручки Беларуси в 2019 году на $2,055 млрд.

Такю цифру сегодня озвучил глава МИД РБ Владимир Макей на расширенном заседании коллегии министерства, посвященной итогам 2019 года.

"На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок грязной нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд. 55 млн", - сказал Владимир Макей, которого цитирует БелТА.

«Прирост по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере", - уточнил он.

«Для выхода на установленный … параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил $32,9 млрд и уменьшился на 2,9%, или на $970,5 млн", - подвел итог глава МИД.

В 2019 году Беларусь экспортировала 10,52 млн тонн нефтепродуктов, что на 11,7% меньше по сравнению с 2018 годом. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов в 2019 году снизился на 19,7% или $1,27 до $5,2 млрд. Однако, наполовину стоимостное снижение вызвано падением средней цены экспорта нефтепродуктов на 9%. При этом, импорт нефти в 2019 году по сравнению с 2018-м не изменился и составил 18 млн. тонн. В то же время Беларусь из-за ограничений почти в 12 раз сократила импорт нефтепродуктов до 247,4 тыс. тонн,

Таким образом, снижение экспортной выручки в нефтяной сфере вызвано двумя факторами: запретом на импорт нефтепродуктов из России и снижением экспортной цены нефтепродуктов.