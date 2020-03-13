Беларусь увеличила экспорта бензина в Украину на 37%

В январе-феврале 2020 г. Беларусь нарастила поставки бензинов в Украину на 37% до 105,6 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (77,2 тыс. т).

Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Поставки белорусского бензина на украинский рынок за первые два месяца 2020 г. выросли, несмотря на снижение поставок российского сырья на местные НПЗ.

Импорт из Литвы сократился на 17,5% до 43,4 тыс. т. Еще 1,1 тыс. т бензина по ж/д поступило из Румынии.

В целом, баланс рынка бензинов за первые два месяца 2020 г. вырос на 6,7%, до 291,3 тыс. т. Внутреннее производство, по оценкам «А-95», повысилось на 3,4% до 141,1 тыс. т, импорт — на 10% до 150,2 тыс. т.

Отдельно в феврале баланс рынка составил 146,1 тыс. т, что 6% превышает объем февраля 2019 г. (138 тыс. т). Импорт увеличился на 12% (на 8,4 тыс. т) до 76 тыс. т, внутреннее производство сохранилось на уровне 70 тыс. т.

Баланс украинского рынка бензинов в 2019 г. составил 1,95 млн т, что на 1,3% больше 2018 г. Производство украинскими НПЗ в 2019 г. повысилось на 10% (на 84 тыс. т), до 908 тыс. т. Импорт в 2019 г. сократился на 5,6% или на 56 тыс. т и составил 1,03 млн т.