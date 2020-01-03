Белнефтехим обещает выполнить экспортные обязательства по нефтепродуктам

Беларусь выполнит свои обязательства по экспорту нефтепродуктов, несмотря на временную приостановку вывоза этой продукции за пределы страны.

Об этом заявил в пятницу зампредконцерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, передает БелТА.

«Есть определенный лаг по времени исполнения своих обязательств. При решении вопросов по договорному процессу наши партнеры не пострадают. Меры, которые мы принимаем, позволят выполнять обязательства», - сказал Бунаков.

В свою очередь, директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн признал, что приостановка экспорта нефтепродуктов со стороны Беларуси для Украины станет элементом дестабилизации, но проблема будет решена в том числе и за счет импорта из России.

«Украина порядка 40% бензина и 35% дизельного топлива закупает в Беларуси, для нас это серьезный источник поставок, и, конечно, какая-либо дестабилизация на этом направлении является неприятным событием. С другой стороны, этот рынок открытый, диверсифицированный, поэтому недостача поставок из Беларуси будет компенсирована увеличением импорта из России, а также с помощью морского транспорта», - сказал Куюн, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что сейчас импорт нефтепродуктов из России составляет около 32%.

Эксперт полагает, ситуация с приостановкой Беларусью экспорта нефтепродуктов не вызовет серьезных скачков цен на украинском рынке.

«Если и будет увеличение цены, то только в оптовом звене. В розничном не ожидается, поскольку там есть запасы «прочности» по торговой наценке. Более того, всплеск цены, как правило, носит кратковременный характер - неделю или около 10 дней, а потом быстро идет на спад, потому что поступают большие партии, рынок быстро наполняется и наступает стабилизация», - пояснил он.

Куюн напомнил, что Украина и ранее справлялась с подобными дестабилизирующими факторами на рынке нефтепродуктов.

«Похожая ситуация была в апреле прошлого года, когда в связи с поставками так называемой грязной нефти Беларусь объявила о прекращении экспорта нефтепродуктов. Тогда основной реакцией рынка было увеличение покупки российского дизельного топлива», - констатировал он.

В результате Украина благополучно прошла тот период. Позднее, добавил он, «была введена пошлина на трубопроводные поставки дизельного топлива, что было большим источником поставок, и тоже имела место определенная дестабилизация, но с помощью морских поставок и с помощью Беларуси на Украине удалось быстро снять напряженность».