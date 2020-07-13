Последнее обновление: 13.07.2020 14:10

Беларусь за полгода поставила в Украину нефтепродукты на полмиллиарда долларов

Беларусь за 6 месяцев 2020 года поставила в Украину нефтепродукты на сумму $498,7 млн., что составляет 31% от общего объема импорта нефтепродуктов в эту страну.

В первой половине года Украина импортировала 3,575 млн тонн нефтепродуктов, что на 5,9% меньше, чем за шесть месяцев 2019 года. В денежном выражении импорт составил $1,61 млрд долл., что на 34,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данные опубликованы на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Импорт нефтепродуктов из России обошелся Украине в $626,8 млн, что составляет 38,9% от общего объема, из Литвы – $215,9 млн или 13,4%, их других стран - $268,7 млн.

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