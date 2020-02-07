Беларусь в январе увеличила экспорт бензина в Украину вопреки падению импорта нефти

В январе 2020 г. Беларусь нарастила поставки бензинов в Украину на 6%, до 54 тыс. т, по сравнению с декабрем 2019 г. (50,7 тыс. т).

Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Поставки белорусского бензина на украинский рынок в первый месяц 2020 г. выросли, несмотря на четырехкратное снижение поставок российского сырья на местные НПЗ. Отгрузки бензинов в январе в Украину осуществлялись только с Мозырского НПЗ.

Импорт из Литвы в январе 2020 г. снизился на 23%, до 21,6 тыс. т, по сравнению с декабрем 2019 г. Еще порядка 0,8 тыс. т бензина поступило в январе из Румынии. В целом импорт бензинов в январе составил 76,4 тыс. т, что на 4% меньше, чем в декабре 2019 г. (79,8 тыс. т).

Выпуск бензинов на украинских НПЗ, по оценкам аналитиков «А-95», в январе составил 69,6 тыс. т, а его доля в общем балансе рынка — 48%.