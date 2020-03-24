Последнее обновление: 24.03.2020 12:01

Беларусь ратифицирует упрощенный визовый режим с ЕС в начале апреля

Парламент планирует 2-3 апреля ратифицировать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом.

Об этом сообщил глава Постоянной комиссии по международным делам нижней палаты парламента Андрей Савиных.

"Мы полагаем, что это соглашение будет ратифицировано в приоритетном порядке. Это будет 2-го, максимум 3 апреля", - сказал Савиных.

По его мнению, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад и ЕС начнет открывать границы, соглашение вступит в сиу, что позволит гражданам РБ «пользоваться этим соглашением и стоимость виз будет ниже".

Беларусь и ЕС подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии в январе 2020 года.

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