МИД РБ просит ЕС заморозить визовые тарифы для Беларуси после 2 февраля

Беларусь готова в любой день подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии и заинтересована сделать это как можно быстрее. При этом МИД Беларуси раскритиковал европейскую бюрократию за затягивание процесса принятия документов.

19 декабря 2019 года Совет ЕС одобрил соглашение с Беларусью о реадмиссии, и Евросоюз официально предложил подписать пакет соглашений с Беларусью по упрощению выдачи виз и реадмиссии в январе 2020 года.

"Мы полностью готовы подписывать эти соглашения еще с 18 сентября 2019 года, с момента издания соответствующих указов президента Беларуси. Готовы до конца этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе - то начиная с 3 числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Однако, наши европейские партнеры за три месяца не смогли завершить свои процедуры и озвучили предложение сделать это в январе следующего года. Что стало причиной столь долгой внутренней работы, будет корректнее спросить у них».

Он отметил, что консультации с европейцами по согласованию даты и формата процедуры подписания уже идут.

«При этом европейская сторона попросила дать ей еще 3 недели для технической сверки текста этого соглашения. Ускорить даже этот процесс, несмотря на декларируемое стремление упростить свободу передвижения для наших граждан, европейским структурам почему-то затруднительно».

Глаз пояснил, что после подписания соглашения подлежат ратификации Национальным собранием Республики Беларусь, со стороны ЕС – одобрению Европейским парламентом. И они вступят в силу в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами указанных процедур.

«Поэтому уже сейчас очевидно, что при подписании в предложенные ЕС сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро (2 февраля 2020 г.). То есть, как минимум несколько месяцев белорусские граждане будут вынуждены платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро».

«Мы живем не на Луне и получаем зарплату в белорусских рублях. Поэтому прекрасно понимаем, что означает данная сумма для граждан нашей страны, которые находятся на первом месте в мире по количеству выданных шенгенских виз», - подчеркнул представитель МИД.

«В этой связи в рамках мероприятий в Брюсселе мы призвали европейскую сторону изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения для того, чтобы не повышать, «заморозить», тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз. Субстантивной реакции мы пока не получили, но хочется верить, что вопрос рассматривается».