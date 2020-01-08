Последнее обновление: 08.01.2020 19:19

Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Беларусь и Европейский союз на состоявшейся сегодня в Брюсселе церемонии подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Подписи под документами поставили глава МИД РБ Владимир Макей, вице-премьер председательствующей в ЕС Хорватии Давор Божинович и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Оба документа должны быть ратифицированы парламентом РБ и Европарламентом. В случае ратификации документы вступят в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.

Очередная сессия парламента РБ открывается только 2 апреля. Таким образом, в лучшем случае соглашения вступят в силу в июне 2020 года.

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