Последнее обновление: 02.04.2020 17:49

Беларусь ратифицировала визовое соглашение с ЕС

Верхняя палата белорусского парламента ратифицировала соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Нижняя палата парламента ратифицировала документы в первой половине дня.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение стоимости шенгенских виз для граждан Беларуси до 35 евро. До этой же стоимости подешевеют и белорусские визы для граждан стран ЕС.

Для вступления соглашения в силу оно должно быть одобрено Европарламентом. Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.

В лучшем случае, визовое соглашение с ЕС вступит в силу не раньше июня текущего года.

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